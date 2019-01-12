السعودية تهزم لبنان وتنتزع بطاقة العبور إلى ثمن نهائي أمم آسيا 2019 (فيديو)

انتزع المنتخب السعودي، اليوم السبت، بطاقة العبور والتأهل إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 المقامة في الإمارات.

وتغلب المنتخب السعودي على نظيره اللبناني بهدفين دون رد، في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من البطولة القارية.

بذلك، ارتفع رصيد السعودية إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تذيل المنتخب اللبناني الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وتقام غدًا الأحد المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حيث يلعب المنتخب القطري مع نظيره الكوري الشمالي.

هدف فهد المولد العالمي في مرمى لبنان 😍💚. https://t.co/RUZcpD7WRN — عـ ـز (@MnbrMadrid5) January 12, 2019

دخل المنتخب السعودي اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنافس، وهو ما تحقق في الدقيقة 12 عن طريق فهد المولد.

وبعدها فشل لاعبو لبنان في إدراك التعادل، ليخرج الأخضر السعودي متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب السعودي عن مضاعفة النتيجة، بحث لاعبو لبنان عن فرصة إدراك التعادل.

وجاءت الدقيقة 66 لتشهد معها الهدف الثاني للسعودية عن طريق حسين علي المقهوي.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، ليخرج المنتخب السعودي فائزًا باللقاء.