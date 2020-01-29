لماذا يخضع عبدالفتاح آدم نجم نادي النصر السعودي لبرنامج تأهيلي في فرنسا؟

كشفت تقارير صحفية سر سفر عبدالفتاح آدم مهاجم نادي النصر السعودي، إلى فرنسا، حيث سيقضي أسبوعين يخضع فيهما لبرنامج تأهيلي كامل لفترتين، (صباحية ومسائية) مع مدرب خاص لتقوية العضلات، لتفادي الإصابات التي تطارده، وتحرمه المشاركة مع فريقه أغلب مباريات الموسم.

وسافر اللاعب البالغ 25 عاما، إلى فرنسا، الأحد الماضي، على أن يعود بعد 14 يوما، إذ تأكد غيابه عن مباراتي الفريق أمام ضمك والفتح ضمن مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة إلى المواجهة الافتتاحية في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا أمام السد القطري في الرياض.

وانتقل عبدالفتاح آدم من التعاون مع بداية استعدادات النصر للموسم الجديد، إذ لم يتمكن من اللحاق بالمعسكر بسبب تأخر تأشيرة السفر، وبعد ذلك انضمامه إلى قائمة المنتخب السعودي المشارك في النسخة التاسعة من بطولة غرب آسيا التي أقيمت في العراق آب (أغسطس) الماضي، التي توج بها المنتخب البحريني.

عبدالفتاح آدم (IG):

- خلال تدريباته الخاصة لتقوية العضلات في فرنسا التي ستستمر لمدة أسبوعين ثم سيعود للرياض . pic.twitter.com/0oZb7xq3ac — سـ ـكـ ـاي الـ ـنـ ـصـ ـر(at🏠)SKYNFC (@SkyNfc1) January 29, 2020

وقال هشام العريني مدير أعمال اللاعب، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية"، إن عبدالفتاح هو مَن طلب من البرتغالي روي فيتوريا مدرب فريقه، الخضوع لهذا البرنامج، فوافق على ذلك".

وأضاف: "اللاعب لم يبدأ مع النصر المعسكر الإعدادي، كما يعرف الجميع، إذ وقع عقد انتقاله خلال إقامة معسكر الفريق، وقبل استخراج تأشيرة السفر تم استدعاؤه للأخضر، وتشرّف بالانضمام إليه، ومن ثم تعرّض للإصابة في البطولة، وقبل انطلاق دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين".

وتابع: "لذلك طلب اللاعب خضوعه لبرنامج خاص، ثم عرض ذلك على المدرب الذي وافق وتمنى التوفيق للاعب، وأن يعود كما كان حينما كان يمثل التعاون، وكان أحد أهم أسباب تتويجهم باللقب الغالي المتمثل في تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين.. إدارة النادي بقيادة الدكتور صفوان السويكت عبد الرحمن الحلافي، وأحمد الغامدي تعاملت باحترافية مشكورة، ووفرت كل شيء للاعب، وسخرت الإمكانيات جميعها ليكون في الموعد بعد حضوره".

وخاض آدم مع النصر مباراة واحدة في الدوري كانت ضد التعاون فريقه السابق، وتمكن فيها من تسجيل هدف النصر وصناعة هدف الفوز، إضافة إلى مشاركته -أيضا- أمام التعاون في مباراة السوبر السعودي، التي توج بلقبها ناديه بعد الفوز بركلات الترجيح، وسجل أحد أهدافها.