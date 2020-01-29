النصر السعودي يحصل على توقيع خالد الغنام والإعلان الرسمي خلال ساعات

حصل نادي النصر السعودي على توقيع اللاعب خالد الغنام جناح القادسية والمنتخب الأولمبي لمدة خمس سنوات قادمة.

وتمت الصفقة نظير مبلغ 20 مليون ريال بالإضافة لإعارة أربعة لاعبين من النصر للقادسية حتى نهاية الموسم.

وسيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة.

رسمياً : الكابتن خالد الغنام ثالث صفقات #النصر المحلية .. حيث تم توقيع العقد قبل قليل

بحضور المشرف العام لكرة القدم الأستاذ

عبدالرحمن الحلافي .. pic.twitter.com/ut5nW7YwnJ — علي العنزي (@Ali_alabdallh) January 29, 2020

واللاعب خالد الغنام هو أحد نجوم المنتخب الأولمبي المتأهلين لأولمبياد طوكيو مؤخراً ويجيد في مركزي الظهير والجناح الأيسر.

وكان النصر قد أنهى صفقتين بنجاح حتى الآن في الميركاتو الشتوي بعد أن وقع مع عبدالمجيد الصليهم والحارس الاتحادي أمين بخاري.

وبحسب تقارير فإن إدارة الشباب وافقت على بيع الفترة المتبقية من عقد عبدالمجيد الصليهم ليتمكن من المشاركة حاليا مع النصر.

كما تجري الإدارة النصراوية مفاوضات مع نظيرتها في الاتحاد ليتمكن الحارس أمين بخاري من اللعب مع الفريق في الوقت الحالي.