عبدالرزاق حمدالله يكشف حقيقة خلافه مع أمرابط.. وما حدث مع مفتشة الأمن (فيديو)

قال اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إن بدايته مع الفريق كانت صعبة للغاية؛ لأن الجماهير لا ترحم، مشيرا إلى أن ثقته بنفسه كبيرة، وكان يعرف أنه سيسجل الكثير من الأهداف.

وكشف اللاعب في لقاء مع برنامج كورة، حقيقة خلافه مع زميله نور الدين أمرابط على خلفية رفض حمدالله ترك زميله يسدد ركلة جزاء.

وقال حمدالله:" أمرابط أحد أفضل اللاعبين العرب ليس في الدوري السعودي فحسب ولكن في المنطقة العربية والآسيوية ".

وتابع :" بفضل الله كونا ثنائيا قاد النصر للألقاب ومستمرين سويا لمساعدة النادي في حصد ألقاب إضافية ونحن لا نستمع لحديث مَن يروج لوجود خلافات".

وعن أزمة اللاعب مع مفتشة المطار التي أثارت جدلا واسعا في السعودية، قال حمدالله :"كان هناك سوء تفاهم "بسيط" بيني وبين أختي "مفتشة الأمن" بالمطار وانتهى باعتذاري واعتذارها، ولكنه لم يكن ثمة شيء يثير كل هذه الضجة".

#عبدالرزاق_حمدالله:

حذفت تويتر الموسم الماضي لهذه الأسباب ، وكل لاعبي النصر مميزين وإذا لم تكن مميزًا فلن تلعب في "النصر" ، وهؤلاء المهاجمين هم الأفضل في الدوري السعودي#حمدالله_في_كورة_روتانا pic.twitter.com/7oRu7A2rZf — برنامج كورة (@korarotana) January 29, 2020

وتحدث اللاعب عن زميله النيجيري أحمد موسى قائلا :" اللاعب قيمة كبيرة موجودة في النصر وتعرض لظروف صعبة وهو قادرعلى تجاوزها.

وقال محللو برنامج كورة إن "حديث حمدالله عن الظروف الصعبة التي مر بها موسى يسفر مردوده السيئ في الملعب خلال الفترات الماضية".