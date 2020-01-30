أهداف مباراة النصر وضمك.. 1/1 (فيديو)

سجل فاروق شافعي الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه ضمك مع منافسه نادي النصر في الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف فاروق شافعي في الدقيقة 52، بضربة رأس من داخل منطقة الجزاء بعد ضربة ركنية.

وتعادل عبد الرزاق حمد الله من ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 90+9.

ويملك النصر 33 نقطة من 15 مباراة، ويتقدم بنقطة عن الهلال الثاني، في حين حصد ضمك 9 نقاط فقط في المركز الأخير.