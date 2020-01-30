مباراة النصر وضمك.. فيتوريا يحاول التهجم على الحكم (فيديو)

شهدت اللحظات الأخيرة من مباراة نادي النصر مع ضمك، في الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، إثارة بالغة؛ بعد احتساب الحكم ركلة جزاء ترجمها المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في الدقيقة 90+8.

لكن الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ حاول المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر، التهجم على حكم المباراة بعد صافرة النهاية، لكن أحد المتواجدين منعه من الوصول للحكم.

ويبدو أن غضب فيتوريا من الحكم يعود لإلغائه ركلة جزاء للنصر في الدقيقة 70، بعد الاستعانة بتقنية إعادة الفيديو (VAR).

???? | حكم المباراة يقرر إلغاء ركلة جزاء للنصر بعد العودة لتقنية الفيديو “VAR” عند الدقيقة 70"#ضمك_النصر pic.twitter.com/kFiof1VCTL — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 30, 2020

وأجبر ضمك منافسه النصر، على التعادل، وبعد شوط أول سلبي، تقدم فاروق شافعي لضمك بالهدف الأول بضربة رأسية، في الدقيقة 52.

وسجل المغربي عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8.

ورفع التعادل رصيد النصر، حامل اللقب، إلى 34 نقطة، في الصدارة، لكنه مهدد بفقدانها حال فوز الهلال على أبها. في حين رفع التعادل رصيد ضمك إلى 10 نقاط ليظل في قاع الترتيب.