سالم الدوسري يثير الجدل حول مستقبله مع نادي الهلال بهذا الفيديو (شاهد)

سالم الدوسري يثير الجدل حول مستقبله...

سالم الدوسري شارك في 11 مباراة فقط الموسم الحالي.

المصدر: فريق التحرير

أثار سالم الدوسري لاعب وسط نادي الهلال السعودي الجدل حول مستقبله مع الزعيم، بنشر مقطع فيديو على حسابه على "سناب شات".

ويظهر في مقطع الفيديو الإعلامي السوري مصطفى الأغا، ويقول فيه: "ما تقبل تكون خطة بديلة لأحد، أو احتياط أو خيار ثان لأحد، إما أن تكون الأول في حياة الآخرين أو بلاها".

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على موقع "تويتر" حيث قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل، المعروف بانتمائه لنادي النصر: "إذا الأمر ستحكمه الميول، فلم أتمنّ لاعبا ينضم لنادي النصر حاليا إلا أنت، وإعجابي بما تقدمه ليس وليد اليوم، بل هو من شهور"، في إشارة لسالم الدوسري".

وأضاف "لهذا لا عليك ممن يقول إنني أساندك لغرض معين وفي نفس الوقت أتحدى أي إعلامي هلالي يساندك، لا عليك ممن يقولون لك إنني أتحدث عن ميول، نعم أنا مهتم بالشأن النصراوي لكن رأيي فيك قلته منذ زمن وهذا أحد الأدلة".

وأكمل المريسل "أنت أفضل لاعب سعودي الآن وأتحدى أي إعلامي هلالي يقف معك مثلما أقف معك الآن".

وأكمل "أعدك أن أقاتل لتعود لوضعك الطبيعي فأنت أفضل لاعب سعودي الآن ووجودك في الدكة يعني أن منتخبنا السعودي ممكن يتأثر"، وأرفق تغريداته بوسم #حمله_اعاده_سالم29_اساسي".

وتقلص دور سالم الدوسري مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، حيث يشير موقع "transfermarkt" إلى أن اللاعب شارك في 11 مباراة فقط الموسم الحالي، بواقع 7 مباريات في الدوري السعودي، و3 في كأس العالم للأندية، ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وبلغ مجموع الدقائق 819 دقيقة، سجل فيها هدفين وصنع هدفين.

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