تقرير: فالكاو على رادار نادي الهلال السعودي.. وغوميز يرحل إلى غالطة سراي التركي

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي الهلال السعودي في ضك الكولومبي رادميل فالكاو، مهاجم غالطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في الوقت الذي يفكر فيه المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز، بالرحيل عن صفوف "الزعيم" بنهاية الموسم الحالي.

ودخل "غوميز" الفترة الحرة في عقده مع الزعيم في يناير الماضي، وحتى الآن لم يتم تجديد عقده، ما يسمح له بالرحيل في نهاية الموسم مجانا.

ووفقا لما ذكره موقع "فوتو سبور" التركي، فإن المهاجم الكولمبي فالكاو سيكون بديلا لغوميز خلال الصيف المقبل، بعدما قرر غالطة سراي الاستغناء عنه بسبب الإصابة التي يعاني منها في الركبة.

وأوضحت الصحيفة أن غوميز لا يرغب في تجديد عقده مع الفريق الحالي وهو ما يعني رحيله عن الفريق في الصيف المقبل، ليتخذ النادي قرارا بالتعاقد مع فالكاو.

وأكدت الصحيفة أن غوميز بدأ تحركاته وفعل كل ما في وسعه من أجل العودة لغالطة سراي، موضحا أن اللاعب حقق هدفه بالانضمام للزعيم ألا وهو كسب مزيد من المال.

وأشار الموقع إلى أن الهلال لا يمانع من دفع مبلغ 10 ملايين يورو نظير التعاقد مع فالكاو وهو الملف الذي سيتم فتحه خلال الفترة المقبلة.

Saygıdeğer sporcu, büyük Galatasaraylı Metin Oktay, doğum günün kutlu olsun. Senin yolunda parçalı formayla yürümek büyük bir zevkti. Bıraktığın güzel miras için sana teşekkür ederim 💛❤ #metinoktay #taçsızkral pic.twitter.com/qSqAGQ60Ez — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) February 2, 2020

يذكر أن غوميز، صاحب الـ34 عاما، انضم للهلال في صيف عام 2018، قادما من غالطة سراي.

وشارك غوميز خلال الموسم الجاري في 21 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 15 هدفا وصنع أربعة آخرين.