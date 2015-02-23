أبطال آسيا.. عودة النصر وقمة تجمع العين والشباب

ستقام قمة عربية في انطلاق دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، عندما يلتقي العين الإماراتي مع الشباب السعودي غدا الثلاثاء، بينما يعود النصر بطل السعودية للظهور بعد غياب 4 سنوات.

وعلى استاد هزاع بن زايد بنادي العين، سيحاول صاحب الأرض الفائز باللقب في 2003 تعويض خسارته المحلية المفاجئة 2-1 أمام الفجيرة في الدوري المحلي، لكنه سيفتقد أحد أهم لاعبيه على الإطلاق.

ومن المنتظر أن تتسبب الإصابة في استمرار غياب عمر عبد الرحمن (عموري) الذي أعلن العين يوم الأحد، تمديد عقده لثلاث سنوات "بأفضل عقد في الشرق الأوسط"، لكنه في المقابل سينتظر الكثير من المهاجم الغاني الخطير أسامواه جيان.

ويحلم العين بتكرار تقدمه في البطولة القارية كما فعل في الموسم الماضي بوصوله للدور قبل النهائي في ظل تشابه الظروف.

وشدد محمد عبيد حمدون عضو مجلس إدارة العين على أهمية الفصل بين البطولات المحلية والمشاركة الخارجية وقال في مؤتمر صحفي "المتابع لمواجهات الفريق يدرك جيدا أنه سبق وأن مر بنفس الظروف التي يعيشها حاليا عندما خسر أمام دبا الفجيرة في الدوري بهدف نظيف في 2013 قبل مواجهة الهلال السعودي بستة أيام ولكنه نجح في تحقيق فوز مهم في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بنتيجة 3-1."

وأضاف "أتمنى أن تكون ردة الفعل أمام الشباب السعودي بنفس القوة والإرادة والرغبة والحماس التي مكنت الفريق من تحقيق هدفه في تلك المواجهة."

ويمني العين نفسه بأن يستفيد من خبرة مدربه الكرواتي زلاتكو داليتش الذي سبق له العمل في السعودية وقاده العام الماضي للتفوق على الاتحاد السعودي قبل الخسارة بصعوبة أمام الهلال.

أما الشباب - الذي خرج من دور 16 لدوري الأبطال أمام غريمه المحلي الاتحاد - فلا يعيش أفضل أيامه على الجانب المحلي بعدما جمع نقطتين فقط من آخر أربع مباريات بالدوري ومنذ انتصاره على الاتحاد في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وخسر الشباب بثلاثية نظيفة أمام النصر المتصدر وتعثر في مفاجأة أمام الخليج قبل أن يتعادل مع الفتح وهجر ليبتعد عن صراع المنافسة على اللقب.

وسيلعب باختاكور الأوزبكي مع نفط طهران الإيراني ضمن منافسات المجموعة الثانية أيضا وقبل نحو ثلاث ساعات من انطلاق القمة العربية.

أما في المجموعة الأولى، فسيعود النصر السعودي للمشاركة في دوري الأبطال لأول مرة منذ 2011 عندما يستضيف بونيودكور الأوزبكي.

وتأهل النصر بشكل مباشر لدور المجموعات في ظل فوزه بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، لكن بونيودكور احتاج أولا لاجتياز الجزيرة الإماراتي في الدور التمهيدي.

ويعيش النصر مرحلة ثبات في الأداء والتشكيلة ويتصدر الدوري السعودي وظهر بشكل قوي في آخر مبارياته أمام الخليج وفاز 4-1.

ويعتمد خورخي دا سيلفا العائد لتدريب النصر على عناصر ثابتة مثل الحارس عبد الله العنزي وثنائي الدفاع محمد حسين وعمر هوساوي والظهير الأيسر حسين عبد الغني وثنائي الوسط إبراهيم غالب وشايع شراحيلي إضافة إلى المهاجم محمد السهلاوي.

ويملك النصر أيضا أكثر من ورقة رابحة على مقاعد البدلاء بقيادة المخضرم أحمد الفريدي لاعب الهلال والاتحاد السابق الذي تألق أمام الخليج وسجل هدفين بعد مشاركته ليضمن لناديه الانتصار الكبير.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى، سيخوض لخويا القطري مهمة محفوفة بالمخاطر عندما يلعب في ضيافة بيروزي الإيراني.

وبعد غد الأربعاء، ستستكمل منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات وستقام قمة عربية في دبي بين الأهلي الإماراتي والأهلي السعودي.