الزمالك يوافق على بيع عبدالشافي لأهلي جدة

أعلن نادي الزمالك عن موافقته على بيع لاعب الفريق، محمد عبد الشافي، إلى نادي أهلي جدة السعودي بصفة نهائية في نهاية الموسم الجاري.

وطلب الزمالك مبلغ مليونين ونصف المليون دولار، أي ما يعادل 20 مليون جنيه من النادي السعودي، مقابل بيع اللاعب.

ويلعب عبدالشافي معارا من الزمالك، لصفوف أهلي جدة، حتى نهاية الموسم الجاري، مقابل 600 ألف دولار.

وقدم عبدالشافي مستويات مميزة مع الفريق السعودي، وقاده لتحقيق بطولة كأس ولي العهد، والمنافسة بقوة على كأس الدوري السعودي.

وجاء قرار نادي الزمالك بالموافقة على بيع عبدالشافي، للاستفادة ماديًا من بيعه من أجل سداد المستحقات المادية المتأخرة، للاعبي الفريق الأبيض.