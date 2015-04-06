عبدالشافي: الزمالك لم يوافق رسميًا على بقائي في الأهلي

عبدالشافي: الزمالك لم يوافق رسميًا...

اللاعب أكد أن إدارة النادي أخبرته بتمسكها باستمراره في الموسم المقبل، ولكن تقرر تأجيل المفاوضات، حتى نهاية المنافسة على لقب الدوري السعودي.

المصدر: القاهرة من أحمد رامي

كشف محمد عبدالشافي، لاعب نادي أهلي جدة السعودي، عن حقيقة موافقة ناديه الأصلي الزمالك، على انتقاله لصفوف الأهلي بشكل نهائي، في بداية الموسم المقبل.

وقال عبدالشافي في، تصريحات صحفية "حتى الآن لم يقدم الأهلي عرضًا رسميًا للزماك، للتعاقد معي بشكل نهائي، في بداية الموسم المقبل.

وأضاف عبدالشافي "إدارة النادي أخبرتني بتمسكها باستمراري في الموسم المقبل، ولكن تقرر تأجيل المفاوضات مع الزمالك، حتى نهاية المنافسة على لقب الدوري السعودي.

يذكر أن الزمالك طلب الحصول على 30 مليون جنيه، من أجل الموافقة على رحيل عبدالشافي للأهلي بشكل نهائي.

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