سر استغناء الزمالك عن محمد عبد الشافي

المصدر: القاهرة ـ من محمد عطاالله

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على سر الاستغناء عن محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق لنادي أهلي جدة السعودي.

وانتقل عبد الشافي لأهلي جدة حتى نهاية الموسم مقابل مليون ومائتي ألف دولار.

وقال مرتضى أن سبب الاستغناء عن اللاعب بهذه السهولة يعود إلى كون النادي الذي طلبه "سعودي".

وتابع :"لو طلبت الأندية السعودية كل لاعبي الزمالك لوافقت بسبب موقفها من ثورة 30 يونيو التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي".

السعودية كانت من أبرز الدول التي ساعدت مصر خلال ثورة 30 يونيو التي أطاحت بمحمد مرسي.

يذكر أن محمد عبد الشافي كان قد ضغط من أجل الرحيل للأهلي أملا في تأمين مستقبله المادي.