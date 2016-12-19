مصر.. الزمالك يحدد رقمًا خياليًا لبيع "كهربا"

تقدم نادي الوحدة السعودي بعرض رسمي لنادي الزمالك المصري، لشراء النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وطلب الوحدة شراء عقد معروف بالشهور المتبقية في عقده، عبر التفاوض بشكل رسمي مع نادي الزمالك، بدلا من الانتظار لنهاية الموسم.

ويرتبط يوسف بعقد مع الزمالك ممتد لنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال شهر يناير المقبل.

ويعقد أسامة فرحات، وكيل أعمال معروف يوسف، جلسة اليوم مع مرتضى منصور، رئيس الزمالك، وإسماعيل يوسف، مدير الكرة، لحسم تفاصيل المفاوضات الخاصة بعرض الوحدة السعودي بشكل رسمي.

من جهة أخرى، كشف محمود كهربا، لمسؤولي الزمالك تلقيه عرضين خلال الأيام الماضية أحدهما من العين الإماراتي والثاني من أحد الأندية الكبرى بالسعودية.

وأكد مجلس الزمالك لكهربا رفض مبدأ تجديد الإعارة مرة أخرى لأي نادٍ سواء في الخليج أو أوروبا، وأن رحيله عقب انتهاء إعارته لاتحاد جدة سيكون بيعا نهائيا.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق أكبر استفادة مادية ممكنة من رحيل اللاعب، خاصة بعد تألقه مع النادي السعودي في فترة الإعارة ومنافسته على لقب هداف الدوري.

وحدد مسؤولو الزمالك 10 ملايين يورو للموافقة على رحيل اللاعب لأي نادي مطلع الموسم المقبل، محاولاً ليكون صانع ألعاب الأبيض الأغلى في تاريخ النادي ومصر.

من جانبه، طالب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وكلاء اللاعبين بالابتعاد عن لاعبي القلعة البيضاء.

وقال منصور، إن نادي الزمالك لن يسمح برحيل أي لاعب عن النادي قبل أن يحقق إنجازا للفريق، وأن الإدارة سمحت لعمر جابر بالاحتراف بعدما حقق بطولتي الدوري والكأس.

وتابع: "الزمالك يملك أفضل اللاعبين في مصر، ومن الطبيعي أن تكون هناك رغبه من الأندية الأخرى للحصول على خدمات لاعبيه، لكن الوكلاء يجب أن يبتعدوا عن لاعبينا".

وعن العرض المقدم لأيمن حفني للرحيل إلى الدوري السعودي، قال إن النادي رفض احتراف أيمن حفني بسبب ضعف المقابل المالي.