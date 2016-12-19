مصر.. الزمالك يوافق على انتقال معروف يوسف للوحدة السعودي

وافق الزمالك المصري، برئاسة مرتضى منصور، على رحيل النيجيري، معروف يوسف، لاعب وسط الفريق الكروي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال أسامة فرحات، وكيل اللاعب، لشبكة "إرم نيوز" "توصلت لاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء، يقضي برحيل معروف عن الفريق في يناير المقبل، حال وصول عرض مناسب من نادي الوحدة السعودي".

وأضاف "ننتظر العرض الرسمي من الوحدة، لإنهاء الصفقة، في ظل عدم التوصل لاتفاق بين معروف والزمالك، لتجديد عقده، بجانب رغبة اللاعب في خوض تجربة احتراف جديدة".

وفي حالة رحيل معروف عن الأبيض، سيكون ثاني الراحلين عن الفريق، بين اللاعبين الخمسة الذين تنتهي عقودهم، نهاية الموسم الجاري.

من جهة أخرى أصدر علي فتحي، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، بيانًا رسميًا، لكشف طبيعة الإصابة التي تعرض لها في الركبة، وغاب على إثرها عن الملاعب، منذ انضمامه للفريق، في بداية الموسم الجاري.

وقال فتحي في البيان: "في البداية، نحمد الله تعالى في السراء والضراء، وأتقدم بعظيم الشكر وجزيل الاحترام لسيادة المستشار مرتضى منصور الأب أولًا، ولمجلس الإدارة بأكمله، وأخص بالذكر الأخ الأستاذ أحمد مرتضى، على الاهتمام بي، وسرعة إنهاء إجراءات السفر للعلاج بألمانيا".

وأضاف: "ما دعاني لكتابة هذه السطور، هو كثرة الهجوم دون سبب، وادعاء أنني أعاني من إصابة مزمنة، والله يشهد أنني مثّلت منتخب مصر في جميع المراحل، شباب وأولمبي ومنتخب أول، ولم أعانِ قط من أي إصابات بالركبة، وأن ما حدث هو شكواي من ألم بالركبة، بعد مباراة الإسماعيلي والزمالك، بداية هذا الموسم، وما تبعه من تضارب في التشخيص، أدى لطول فترة العلاج، دون نتيجة".

وتابع: "أنا لا أتحمل ما حدث، والحمدلله بعد إرسال الفحوصات الخاصة بي إلى مركز شتوتغارت الألماني، أفاد بأن الإصابة بسيطة بإْذن الله، وسوف أخضع لمنظار يستدعي تواجدي بالمستشفى، لـ 3 أو 4 أيام، ثم أنفذ برنامج تأهيل لمدة 4 أسابيع، وأسأل الله أن يمن علينا جميعًا بالشفاء، وأذكر سيادتكم بأنني لا يوجد لدي أي حساب على تويتر".

يذكر، أن مرتضى منصور، شن هجومًا شرسًا على اللاعب في وقت سابق، بسبب إصابته، وحمّله مسؤولية خسارة الزمالك لقب دوري أبطال أفريقيا.