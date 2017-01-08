مصر.. الإسماعيلي يشكو الشباب السعودي للفيفا

قرر الإسماعيلي المصري، برئاسة إبراهيم عثمان، تقديم شكوى رسمية ضد الشباب السعودي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، من أجل الحصول على المستحقات المتأخرة، من صفقة الغاني جون أنطوي.

وقال مصدر داخل الدراويش، لشبكة "إرم نيوز" "عقد رئيس الإسماعيلي، جلسة مع المحامي السويسري ألبير، مؤخرًا، تم الاتفاق خلالها على رفع قضية بالفيفا، ومتابعتها، من أجل استرداد حقوق النادي".

وأضاف "بخلاف تقديم المستندات اللازمة، بشأن شكوى دريمز الغاني بالفيفا، ضد الإسماعيلي، والتي يطالب خلالها بالحصول على 30% من عائد بيع أنطوي للنادي السعودي".

وتابع "ويطالب رئيس قلعة الدراويش، بضم القضيتين في ملف واحد، حتى يستعيد الإسماعيلي حقه من الشباب السعودي، وينهي أزمته مع دريمز الغاني، خاصة أن غرامة الأخير ضد الدراويش، وصلت إلى 850 ألف دولار، بعد إضافة الفوائد عليها، أي ما يزيد عن الـ 15 مليون جنيه".

وأوضح المصدر "مجلس إدارة النادي السابق، برئاسة العميد محمد أبوالسعود، تجاهل رفع شكوى في الاتحاد الدولي ضد الشباب السعودي، بشأن مستحقات بيع أنطوي، بسبب رفضه دفع مبلغ 5 آلاف فرانك سويسري، قيمة رسوم فتح القضية في الفيفا ضد النادي السعودي، للمطالبة بقيمة القسط الأخير من صفقة بيع أنطوي إلى الشباب، والبالغ 550 ألف دولار، قبل أن ينتقل اللاعب للأهلي المصري".