الهلال ينتزع صدارة دوري المحترفين السعودي

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رصيد الهلال يرتفع إلى 22 نقطة من تسع مباريات متقدما بنقطة واحدة على النصر الذي تراجع إلى المركز الثاني.