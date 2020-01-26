بعدما اشتعلت المجموعة بفوز الهلال.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي في دوري أبطال أفريقيا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب السلام الدولي بالقاهرة؛ لمتابعة اللقاء المرتقب بين الأهلي المصري وضيفه النجم الساحلي التونسي، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتبدو هذه المواجهة نارية ومثيرة؛ في ظل اشتعال سباق التأهل عن هذه المجموعة بعد فوز الهلال السوداني على بلاتينيوم بطل زيمبابوي ووصوله إلى 9 نقاط.

وترصد إرم نيوز في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الأهلي والنجم الساحلي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، في ملعب السلام الدولي بالجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات، بدوري أبطال أفريقيا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق خليل البلوشي.

ترتيب الفريقين

يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعدما حقق انتصارين وتعادل مع بلاتينيوم وخسر أمام النجم الساحلي في تونس.. وسجل الأهلي 5 أهداف واستقبل 3 أهداف.

ويحتل النجم الساحلي الصدارة برصيد 9 نقاط بعد الفوز في 3 مباريات على بلاتينيوم في زيمبابوي والأهلي في تونس والهلال في السودان، وخسر أمام الهلال في تونس.. وسجل النجم 6 أهداف مقابل استقبال هدفين.

تاريخ المواجهات

يتجدد الموعد بين الفريقين الكبيرين، وتقابل الفريقان في 14 مباراة سابقة وفاز النجم الساحلي في 4 مباريات وفاز الأهلي 3 مرات وتعادلا 8 مرات.

وبدأت اللقاءات في دوري أبطال العرب 2004، وتعادل الفريقان دون أهداف ذهابا وإيابا، ثم تقابلا في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2005 وتعادلا في تونس دون أهداف، وفاز الأهلي في مصر بثلاثية دون رد.

وتقابل الفريقان في 2007 ببطولة كأس السوبر الأفريقي وتعادلا، ثم فاز الأهلي بركلات الترجيح، ثم تقابلا في نهائي دوري الأبطال 2007 وتعادلا في تونس ثم فاز النجم في القاهرة بنتيجة 3-1.

وتعادل الفريقان ذهابا وإيابا في الكونفدرالية 2014، ثم تبادلا الفوز في الكونفدرالية نسخة 2015 بنتيجة 1-0، وتجدد الموعد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 وفاز النجم في تونس 2-1 ثم فاز الأهلي بنتيجة 6-2 في مصر وفاز النجم في الجولة الأولى للمجموعة للنسخة الحالية.

الأهلي وأسلحة الحسم

يدخل الأهلي المباراة باحثا عن الحسم وتحقيق الفوز قبل الذهاب للسودان لخوض لقاء الهلال بالجولة الأخيرة.

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في المؤتمر الصحفي، أن فريقه جاهز لخوض اللقاء والعمل على حصد النقاط الثلاث، موضحا أنه لا يشغل باله بحسابات التأهل ولا يفكر سوى في الفوز.

ويغيب عن الأهلي النجم رمضان صبحي؛ للإصابة، بجانب حمدي فتحي وسعد سمير، بجانب صلاح محسن وصالح جمعة، ويعتمد الأهلي على التشكيلة التي تضم الحارس محمد الشناوي وأمامه الرباعي رامي ربيعة ومحمود متولي وأحمد فتحي، والتونسي علي معلول في خط الدفاع، ويقود خط الوسط عمرو السولية والمالي أليو ديانج وأمامهما صانع الألعاب محمد مجدي أفشة، وفي الهجوم النيجيري جونيور أجاي ومروان محسن وحسين الشحات.

النجم الساحلي ورهان غاريدو

يراهن غاريدو على خبراته التي يملكها نتيجة تجاربه السابقة مع الأهلي والرجاء المغربي للعبور بالنجم الساحلي إلى دور الثمانية، حيث يكفيه التعادل للتأهل رسميا.

وأكد غاريدو أن المباراة ستكون صعبة بين فريقين كبيرين، موضحا أنه يعتز بذكرياته مع الأهلي ويدرك قوة الفريق الأحمر وجماهيره المتحمسة، وسيلعب لتحقيق نتيجة إيجابية.

ويغيب عن النجم الساحلي لاعبه الإيفواري سليماني كوليبالي للإصابة، ويعتمد النجم على تشكيلة تضم الحارس أشرف كرير وأمامه الرباعي عمر كوناتي وزياد بوغطاس وعلية البريقي ومرتضى بن وناس للدفاع، وأمين بن عمر وإيهاب المساكني وعمار الجمل في خط الوسط، مع ثلاثي الهجوم كريم العريبي وحمزة لحمر وفراس بلعربي.

وقال ضياء السيد مدرب المنتخب المصري الأسبق ل"إرم نيوز"، إن المباراة ستكون مهمة وصعبة بين الفريقين، وستحسمها بعض التفاصيل، خاصة الكرات الثابتة واستغلال حمى البداية من الأهلي.

وأضاف:" الأهلي عليه الحذر عن سرعات هجوم الفريق التونسي، خاصة العريبي الذي يملك القدرات التهديفية العالية".