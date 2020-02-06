عناوين الصحف الرياضية العالمية: عدو في منزل ريال مدريد.. مانشستر سيتي يريد ميسي.. بالوتيلي عارٍ.. وكأس مسموم (صور)

شكلت نهاية أزمة برشلونة بين ميسي وأبيدال ولقاءا ربع نهائي كأس ملك إسبانيا العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة الخميس.

كما اهتمت الصحف بتأهل ميرانديس لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا ونتائج دوريات فرنسا وإيطاليا ولقاءات الدوري السعودي ودوري الخليج العربي الإماراتي وقرعة ربع نهائي المنافسات الإفريقية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاءات قمة دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا حيث يستضيف ريال مدريد ريال سوسيداد ويرحل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو وكتبت :" كأس مسموم ".

كما تحدثت عن تأهل ميرانديس لنصف النهائي بعد تجاوه فياريال 4-2 وكتبت :" ميرانديس لنصف النهائي ".

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء أتلتيك بلباو وبرشلونة والذي يأتي بعد الصلح بين ميسي وأبيدال وكتبت :" هنا السلام وبعده كأس الملك ".

كما تحدثت عن لقاء ريال مدريد وريال سوسيداد وكتبت :" زيدان يلعب دون غاريث بيل وإدين هازارد ".

كما اهتمت بتأهل ميرانديس لنصف النهائي بعد تجاوزه فياريال 4-2 في ربع النهائي.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على أزمة برشلونة وقرار الإدارة فيما يخص المدير التقني الفرنسي إيريك أبيدال وكتبت :" سيبقى ".

كما اهتمت بلقاء برشلونة وأتلتيك بلباو في كأس الملك وكتبت :" اختبار صلابة في سان ماميس ".

كما تحدثت عن تأهل ميرانديس لنصف النهائي بعد تجاوز فياريال بنتيجة 4-2.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وريال سوسيداد في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا حيث يواجه الفريق الملكي لاعبه المعار النرويجي مارتين أوديغارد وكتبت :" عدو في المنزل ".

كما تحدثت عن لقاء أتلتيك بلباو وبرشلونة وكتبت :" سلام محفوف بالمخاطر في سان ماميس".

كما اهتمت بتأهل ميرانديس لنصف النهائي بعد تجاوزه فياريال في دور ربع النهائي 4-2.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على أزمة برشلونة ومحاولة استغلالها من طرف مانشستر سيتي وكتبت :" مانشستر سيتي يريد ليونيل ميسي ".

بينما يهتم قطبا إسبانيا برشلونة وريال مدريد بنجم أستون فيلا وكتبت :" ريال مدريد وبرشلونة يرغبان في ضم جاك غريليش ".

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز أولمبيك مارسيليا خارج ميدانه على سانت إيتيان ومحافظته على المركز الثاني في الدوري الفرنسي وكتبت :" أولمبيك مارسيليا قاسٍ ".

كما تحدثت عن تعادل أولمبيك ليون سلبيا أمام أميان وكتبت :" أولمبيك ليون كل شيء خطأ ".

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم الإيطالي المشاغب ماريو بالوتيلي وكتبت :" بالوتيلي عارٍ ".

كما تحدثت عن تعادل لاتسيو في لقاء مؤجل أمام كييفو فيرونا وتضييعه فرصة المركز الثاني وكتبت :" لاتسيو فقط القائم ".

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار يوفنتوس وعيد ميلاد رونالدو وصفقة بول بوغبا وكتبت :" بوغبا يترك يونايتد ، رونالدو يا لها من هدية ".

كما تحدثت عن تعادل لاتسيو سلبيا أمام فيرونا وتضييعه فرصة الصعود للمركز الثاني في الدوري الإيطالي.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على لقاءات دوري الخليج العربي الإماراتي وكتبت :" جولة مفترق الطرق ".

كما تحدثت عن لابا هداف الدوري والعين الإماراتي وكتبت :" لابا : الأقدام الحافية والخضراوات جعلتني محترفا ".

الصحيفة تحدثت عن سوق الانتقالات وكتبت :" السامبا 8 يدعمون الأندية في الميركاتو الشتوي ".

كما تحدثت عن برشلونة وكتبت :" ميسي يحكم البارسا ".

الصحافة المغربية

المنتخب

ركزت الصحيفة على لقاء العودة بين الرجاء البيضاوي ومولودية الجزائر في كأس محمد السادس للأبطال وكتبت :" الضراوة سلاح النسور أمام الشناوة ".

كما تحدثت عن قرعة الكؤوس الإفريقية وكتبت :" ألغام عربية للأندية المغربية ".

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على فوز الهلال على الرائد 3-1 واحتفاظه بصدارة الدوري السعودي وكتبت :" المعيوف ينتصر ".

كما تحدثت عن فوز الاتحاد على التعاون 2-1 وكتبت :" النمر ينهض ".