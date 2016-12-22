الإمارات تحافظ على مركزها.. والسعودية تقفز مركزين في تصنيف الفيفا

حافظت مصر والإمارات على مركزيهما الـ36 و64 في تصنيف الفيفا الشهري، فيما تقدمت السعودية مركزين لتصل إلى المر كز 54.

وتقدمت العراق مركزا واحدا لتصبح 119، كما قفزت اليمن مركزا واحدا أيضا لتصبح 148.

ولم تشهد المراكز العشرة الأولى في التصنيف الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للمنتخبات اليوم الخميس أي تغييرات تذكر.

واحتفظ المنتخب الأرجنتيني بصدارة التصنيف العالمي يليه المنتخب البرازيلي ثم المنتخب الألماني في المركز الثالث.

وتمتلك الأرجنتين 1634 نقطة مقابل 1544 نقطة للبرازيل و1433 نقطة لألمانيا.

وحل منتخب تشيلي في المركز الرابع برصيد 1404 نقاط يليه منتخب بلجيكا في المركز الخامس برصيد 1368 نقطة ثم منتخب كولومبيا في المركز السادس برصيد 1345 نقطة ثم منتخب فرنسا في المركز السابع برصيد 1305 نقاط ثم منتخب البرتغال في المركز الثامن برصيد 1229 نقطة ثم منتخب اوروجواي في المركز التاسع برصيد 1187 نقطة وأخيرا منتخب إسبانيا في المركز العاشر برصيد 1166 نقطة.

وفي تصنيف قارة إفريقيا، تصدر منتخب السنغال التصنيف يليه منتخب كوت ديفوار ثم منتخب تونس ثم مصر ثم الجزائر.

وتصدر منتخب إيران تصنيف قارة آسيا يليه منتخب كوريا الجنوبية ثم منتخب اليابان ثم منتخب أستراليا ثم المنتخب السعودي.

وتصدر المنتخب الأرجنتيني تصنيف قارة أمريكا الجنوبية يليه منتخب البرازيل ثم منتخب تشيلي ثم منتخب كولومبيا ثم منتخب أوروجواي.

وتصدر منتخب كوستاريكا تصنيف منتخبات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونميبول) يليه منتخب المكسيك ثم منتخب أمريكا ثم منتخب بنما ثم منتخب هايتي.