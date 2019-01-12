الإمارات تصدر طبعة تذكارية محدودة "للدرهم" احتفالًا بكأس آسيا 2019 (صورة)

أصدر بنك الإمارات المركزي عددًا محدودًا من عملة (درهم واحد)، مدموغ بختم (منصور)، وهو التعويذة الرسمية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2019 التي تستضيفها البلاد حتى الأول من الشهر المقبل، وذلك احتفالًا بتنظيم الدولة أكبر نسخة من الحدث الكروي القاري على الإطلاق.

وذكر الاتحاد الآسيوي للعبة عبر موقعه على الإنترنت، اليوم السبت، أن الدرهم التذكاري هو الأول من نوعه الذي يتم تصنيعه منذ العام 2012، حيث تواصل الدولة المُضيفة تقديم الدعم لخروج البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبًا بأبهى صورة.

وقال عارف العواني مدير البطولة في اللجنة المحلية المُنظِّمة: "الدرهم محفور كرمز لدولة الإمارات، لذا فإن تصميم عملة نقدية تذكارية لبطولة كأس آسيا يُظهر مدى أهمية هذه البطولة والرياضة في هذا البلد".

"ستترك بطولة كأس آسيا إرثًا دائمًا على المجتمعات المحلية من خلال العديد من برامج التواصل الناجحة، وستكون العملة بمثابة تذكير لكل من لعب دورًا مهمًا في نجاح هذا الحدث الرائد والاحتفال به.".

وتستضيف الإمارات أول نسخة موسعة للبطولة القارية بمشاركة 24 منتخبًا في 6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ 16 مباشرة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وتتصدر الإمارات المجموعة الأولى بـ 4 نقاط من مباراتين بعد تعادل مع البحرين وفوز على الهند التي تتقاسم المركز الثاني مع تايلاند ولكل منهما 3 نقاط بينما تقبع البحرين في ذيل الترتيب بنقطة واحدة.