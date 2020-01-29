تحديد موعد المباراة المؤجلة بين اتحاد كلباء والعين في دوري الخليج العربي

تقرر إقامة مباراة الجولة الـ14 "المؤجلة" من دوري الخليج العربي بين اتحاد كلباء والعين يوم الجمعة الموافق 14/02/2020 في تمام الساعة الـ06:30 مساء بتوقيت الإمارات على استاد اتحاد كلباء.

وأجلت المباراة بسبب ارتباط نادي العين بمباراة الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا أمام بونيودكور والتي تأهل خلالها البنفسجي لدور المجموعات رسميا بتغلبه على مضيفه بهدف دون رد.

في السياق ذاته، يخوض العين مباراة الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020 على استاد هزاع بن زايد بناء على قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوص الأندية الإيرانية.

وتضم مجموعة العين أندية سباهان الإيراني والسد القطري والنصر السعودي.

وسيخوض العين مباراته الأولى في العين بدلا من إيران، إذ تم نقل مباريات الأندية الإيرانية الثلاث الأولى خارج إيران لحين إعادة تقييم الأوضاع الأمنية.