رسميا.. شباب الأهلي يتعاقد مع خليفة مبارك

رسميا.. شباب الأهلي يتعاقد مع خليفة...

خليفة مبارك ينتقل لشباب الأهلي دبي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بينما انتقل العطاس للنصر.

المصدر: أحمد نبيل – إرم نيوز

أعلن شباب الأهلي دبي متصدر الدوري الإماراتي تعاقده اليوم الخميس مع المدافع خليفة مبارك غانم قادما من النصر على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر في تعليقه المصاحب لصورة اللاعب البالغ عمره 26 عاما "شباب الأهلي يتعاقد مع المدافع خليفة مبارك غانم قادما من النصر بنظام الإعارة لمدة ستة أشهر".

وكان آخر ظهور لخليفة مبارك مع المنتخب الإماراتي في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، خلال وجوده بالتشكيل الأساسي للأبيض، قبل أن يتعرض لإصابة قوية، غاب بسببها فترة طويلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي انضم فيه أحمد العطاس من شباب الأهلي إلى النصر على سبيل الإعارة لنهاية الموسم أيضا.

وعزز شباب الأهلي صدارته للدوري بعد فوزه بهدف نظيف على ضيفه المتعثر حتا يوم الأربعاء ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في القمة متقدما بفارق ثماني نقاط عن الجزيرة صاحب المركز الثاني بينما ظل حتا في المركز قبل الأخير بثماني نقاط من 14 مباراة.

جاء هدف المباراة الوحيد بتسديدة مباشرة من فيدريكو كارتابيا من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من يوسف جابر بعد نصف ساعة من البداية.

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