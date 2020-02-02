هدف مباراة الجزيرة والوحدة.. 1/0 لأصحاب السعادة (فيديو)

تقدم لوكاس بيمينتا مهاجم الوحدة بهدف في شباك الجزيرة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة لدوري الخليج العربي.
وارتقى بيمينتا عاليا، وسجل برأسه محرزا هدف التقدم لأصحاب السعادة.
#الوحدة يترجم سيطرته إلى هدف..
لوكاس بيمينتا يرتقي ويضع الكرة برأسه في شباك #الجزيرة #الجزيرة_الوحدة #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/a6lOAJ0YWS
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 2, 2020
يحتل الجزيرة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن العين و8 نقاط عن شباب الأهلي دبي المتصدر.
وسجل الجزيرة 22 هدفا واستقبل 12 هدفا، وحقق الفريق 8 انتصارات من 14 مباراة وتعادل 3 مرات وخسر مثلها، ويبقى هداف الفريق بالدوري النجم علي مبخوت برصيد 9 أهداف.
ويحتل الوحدة المركز السابع برصيد 23 نقطة وحصد الفريق 7 انتصارات من 14 مباراة وخسر 5 مباريات وتعادل مرتين، وسجل الفريق 26 هدفا واستقبل مثلها ويعد هدافه الأرجنتيني سباستيان تيغالي برصيد 12 هدفا.
وأطاح الجزيرة بعقبة الوحدة في كأس رئيس الدولة يوم 24 ديسمبر الماضي وهي آخر مواجهة بين الفريقين بخلاف أن الجزيرة أطاح أيضا بالوحدة برباعية دون رد في ربع نهائي كأس الخليج العربي.