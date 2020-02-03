الوصل الإماراتي يعلن رسميا تعاقده مع الألماني كريستيان تريش

أعلن نادي الوصل الإماراتي رسميا ضم الدولي الألماني السابق كريستيان تريش، في صفقة انتقال حر.

وسبق للاعب صاحب الـ"32 عاما"، اللعب في صفوف إنغلوشتات وفولفسبورغ وشتوتغارت السابق، ويجيد تريش اللعب في مركزي الارتكاز والظهير الأيمن.

وسيتم قيد اللاعب مكان فابيو ليما، والذي حصل على الجنسية الإماراتية، لينضم إلى لاعب الوحدة، سيباستيان تيغالي، ولاعب العين، كايو كانيدو، اللذين حصلا على الجنسية في الأسبوع الماضي.

ويعد ليما من أبرز اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي، في السنوات الأخيرة، إذ انضم إلى الوصل في موسم 2014-2015، وقدم مع "الإمبراطور" مستويات رائعة، أسهمت في حصوله على لقب أفضل لاعب أجنبي في دوري في الخليج العربي في موسم 2017-2018.