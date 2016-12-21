الوصل الإماراتي يطلب ضم مهاجم المقاصة المصري

بات نانا بوكو، مهاجم نادي مصر المقاصة، محط أنظار العديد من الأندية داخل وخارج مصر، خاصة في الإمارات، بعد تألقه مع فريقه في الموسم الحالي.

وتلقى نادي المقاصة، عرضًا مغريًا من الوصل الإماراتي، للحصول على خدمات الغاني نانا بوكو، مهاجم الفريق الفيومي، على سبيل البيع النهائي، مقابل 1.5 مليون دولار، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

ويعكف مسؤولو المقاصة، على دراسة العرض الإماراتي، وتحديد مصير اللاعب، وتتجه النية للموافقة على بيعه والاستفادة من العائد المالي الكبير، على أن يتم حسم الأمر، بعد نهاية مباريات الدور الأول، بمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي والزمالك، قد أبديا اهتمامًا بضم بوكو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تألقه مع المقاصة، وتصدره جدول هدافي الدوري، برصيد 9 أهداف، إلا أن النية تتجه للموافقة على العرض الإماراتي، ورفض عرضي القطبين لشراء اللاعب.