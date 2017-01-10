الظفرة الإماراتي يفاوض الكونغولي كاسونغو

دخل نادي الظفرة الإماراتي، في مفاوضات جادة، مع نادي الاتحاد المصري، للتعاقد مع المهاجم الكونغولي كاسونغو كابونغو، هداف الفريق السكندري، في الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال بلال نظير، مدير أعمال اللاعب، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن الظفرة دخل في مفاوضات لضم اللاعب مؤكداً أن الكرة الآن في ملعب الاتحاد، من أجل إطلاق سراح كاسونغو، أو الإبقاء عليه لنهاية الموسم.

وأشار إلى أن ضعف العرض المالي وراء رفض رحيل كاسونغو إلى بني ياس، موضحاً أن الظفرة أبدى استعداداً لتقديم عرض مميز.

ويفاضل السوري محمد قويض، المدير الفني لفريق الظفرة بين 3 لاعبين لخلافة السنغالي ماكيتي ديوب، الذي انتقل للأهلي، بينهم كاسونغو بجانب مهاجم برازيلي وآخر من السنغال.

على صعيد آخر، قدم نادي الوحدة عرضاً جديداً للظفرة، لشراء بطاقة مهاجمه السوري عمر خريبين، يتضمن زيادة المقابل المادي إلى 3 ملايين دولار، وإعارة الحارس علي الحوسني.