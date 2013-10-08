فيديو .. رونالدينهو يغير شكل أسنانه

إرم - (خاص) من هيا كنعان

تخلى نجم برشلونة السابق ولاعب أتليتكو مينيرو الحالي, البرازيلي رونالدينهو غاوتشو، عن أهم مميزاته, والتي جعلت له شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، وهي أسنانه الشهيرة، وذلك بعدما قام بعميلة تجميلية في اللثة وأسنانه لتعديل الشكل القديم الذي اعتادته جماهير كرة القدم حول العالم.

واعتمد رسامو الكاريكاتير الرياضي في الماضي على إبراز أسنان اللاعب كرمز للاعب البرازيلي الذي يعتبر صاحب أشهر الابتسامات في ملاعب كرة القدم.

وأفادت التقارير المحلية أن اللاعب صاحب الـ 33 عاما قد اجري العملية المذكورة مقابل 36 ألف جنيه استرليني.

فيما أوضحت التقارير ذاتها أن اللاعب قام بتلك العملية في ذلك الوقت فقط بسبب وجود بند في عقده مع الفرق السابقة يمنعه من القيام بأي تغييرات على ملامح وجهه أو أسنانه لاستفادة الأندية منها تسويقيا.

وبالنسبة لعشاق كرة القدم حول العالم فإنه سواء اذا لم يجر النجم البرازيلي العملية أو أجراها, مادام نجم السيليساو مازال قادرا على العطاء، واستمر في اظهار المهارات الاستثنائية التي لا تخرج سوى من أقدام رونالدينهو غاوتشو.