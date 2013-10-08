نجل برادلي يصف توتي بـ"الأسطورة"

إرم - (خاص) من أحمد نبيل

نال أسطورة روما وإيطاليا فرانشيسكو توتي إعجاب الجميع بعد عروض قوية خاضها في الدوري المحلي منذ بداية الموسم رغم بلوغه السابعة والثلاثين من عمره.

وقال نجل برادلي عن زميله بالفريق: "توتي هو رمز من رموز روما الكبار، إنه الشخص الذي تحترمه الجماهير وتدين له بالولاء أكثر من أي شخص آخر"، وقال مايكل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الثلاثاء عن توتي: "كانت لديه فرصة للانضمام إلى ريال مدريد، لكنه بقي وفيا لهذا الفريق، ومن وجهة نظري هو أسطورة".

وترك المدير الفني للمنتخب الإيطالي تشيزاري برانديللي الباب مفتوحا أمام إمكانية عودة اللاعب المخضرم إلى صفوف الفريق، وقال برانديللي لوسائل إعلام إيطالية: "لو كنا في تاريخ قريب من المونديال، لكان في الفريق بكل تأكيد".

واستعاد توتي شبابه في روما من جديد، حيث قاد الفريق لتصدر الدوري الإيطالي بسبعة انتصارات في نفس العدد من المباريات، وأضاف برادلي قائلا عن تألق فريقه اللافت خلال الموسم الحالي: "لقد تعامل النادي بشكل جيد في سوق الانتقالات الصيفية، واختار المدرب المناسب وأعطاه الفرصة للعمل مع اللاعبين الذي أرادهم وتعاقد معهم"ز

الجدير بالذكر أن برادلي الأب في أكثر من مناسبة وفي رده على أكثر فريق أوروبي يشجعه أجاب بأنه روما لأن ابنه العضو المؤثر في تشكيلة المنتخب الأمريكي يلعب له، ويستعد المنتخب المصري لمواجهة صعبة أمام نظيره الغاني الأسبوع المقبل في ذهاب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم في البرازيل 2014.