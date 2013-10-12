سكولاري يفكر في دعوة دييغو كوستا

الرباط- (خاص) من نورالدين ميفراني

يفكر مدرب منتخب البرازيل لويس فليبي سكولاري في دعوة مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو كوستا لصفوف منتخب السامبا في اللقاءات الودية القادمة مؤكدا أن الباب مفتوحا لمشاركته في نهائيات كأس العالم 2014.

وقال سكولاري في تصريح قبل مواجهة كوريا الجنوبية وديا: "لا زال أمامنا حتى أيار/مايو القادم للإعلان عن اللائحة النهائية التي ستشارك في كأس العالم ولو كان جاهزا فلديه فرصة للمشاركة معنا في النهائيات وقد تحدثت مع والده في الأمر".

ويبحث مدرب السامبا عن مهاجم لتعزيز صفوف المنتخب حيث يضمن نيمار وهالك وفريد وجو وبيرناند بشكل كبير مكانا في لائحة سكولاري بإستثناء تعرض أحدهم للإصابة.

ويبقى لوكاس مورا لاعب باريس سان جرمان وباتو النجم السابق لميلان الأقرب لحجز المكان الشاغر، لكن النقاش الدائر حول متصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني قد يحجز له مكانا في لائحة ملوك كرة القدم في العالم.

ويحظى المنتخب الإسباني بفرصة كبيرة لخطف خدمات اللاعب لكون العارفين بمدرب البرازيل سكولاري يؤكدون أن مشاركة كوستا في النهائيات رهينة فقط بإصابة أحد لاعبي الهجوم الذين يعتمد عليهم المدرب المخضرم.

وكان دييغو كوستا قد لعب مع منتخب البرازيل لقاءين ودين أمام روسيا وإيطاليا في آذار/مارس الماضي، لكن ذلك لا يمنعه من تمثيل منتخب إسبانيا في كأس العالم القادمة.