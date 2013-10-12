14 منتخبا تتأهل رسميا إلى كأس العالم 2014

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المنتخبات لم تشمل أيا من منتخبات القارة السمراء التي ستقام جولة المرحلة الحاسمة من تصفياتها بدءا من السبت بمواجهتي بوركينا فاسو والجزائر وكوت ديفوار والسنغال.