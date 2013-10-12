14 منتخبا تتأهل رسميا إلى كأس العالم 2014

القاهرةـ (خاص) من إبراهيم السيد
ضمن 14 منتخبا التأهل رسميا إلى نهائيات كأس العالم 2014 التي ستقام في البرازيل صيف العام المقبل.
المنتخبات الـ14 متفرقة بين قارات العالم، غير أنها لم تشمل أيا من منتخبات القارة السمراء التي ستقام جولة المرحلة الحاسمة من تصفياتها بدءا من السبت بمواجهتي بوركينا فاسو والجزائر وكوت ديفوار والسنغال.
وهذه المنتخبات هي.
البرازيل والأرجنتين وكولومبيا عن قارة أمريكا الجنوبية.
ألمانيا وبلجيكا وأيطاليا وهولندا وسويسرا عن قارة أوروبا.
اليابان وكوريا الجنوبية وإيران وأستراليا عن قارة آسيا.
الولايات المتحدة الأمريكية وكوستاريكا عن قارة أمريكا الشمالية.
يذكر أن التصفيات المونديالية مازالت تستكمل في جميع قارات العالم لتحديد المنتخبات التي ستكمل عقد 32 منتخبا ستنافس في البرازيل صيف العام المقبل.