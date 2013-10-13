الفرنسيون لا يثقون بمنتخب بلادهم

باريس ـ كشف استطلاع للرأي الأحد أن 82 في المئة من الفرنسيين لديهم «رأي سلبي» تجاه منتخب بلادهم لكرة القدم، وهو رقم قياسي يسجله منتخب «الديوك» نتيجة للفضائح والنتائج السيئة.

وأظهر استطلاع نشرته صحيفة «لوباريزيان» أن 54 في المئة من الفرنسيين يعتقدون أن منتخب بلادهم لكرة القدم لن يتأهل إلى كأس العالم في البرازيل 2014.

وتحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة التاسعة بفارق ثلاث نقاط عن إسبانيا المتصدرة.

وبين الاستطلاع أيضاً تراجع شعبية المنتخب الفرنسي إلى حد كبير بسبب فضائحه في بطولة كأس العالم الأخيرة، إذ أظهر أن 76 في المئة من الفرنسيين ما زلوا يتذكرون طرد المهاجم نيكولا أنيلكا من معسكر المنتخب على خلفية إهانته للمدير الفني فضلاً عن خروج «الديوك» من الدور الأول بالمونديال دون تحقيق فوز واحد.

ويرى 86 في المئة من المستطلعين، وفقا لـ "إفي"، أن اللاعبين يكسبون أموالاً أكثر من اللازم مقابل 84 في المئة يعتقدون أن اللاعبين أنانيون.

ومن ناحية أخرى، يعد الحارس وقائد المنتخب الفرنسي هوجو لوريس اللاعب المفضل لدى المستطلعين بنسبة 39 في المئة، يليه لاعب خط وسط مارسيليا، ماتيو فالبوينا بنسبة 16 في المئة ولاعب بايرن ميونج الألماني فرانك ريبيري (9 في المئة) وبليز ماتويدي (7 في المئة) وكريم بنزيمة (5 في المئة).