هل يترك بوغبا يوفنتوس بسبب بابا نويل؟!

القاهرة - (خاص) من أحمد نبيل

لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق الذي رحل عن "أولد ترافورد" عام 2012 بسبب عدم مشاركته في الفريق الأول ورفض السير أليكس فيرغسون تجديد تعاقده بات حالياً واحداً من اللاعبين الأكثر تألقاً ورواجاً في أوروبا.

وكان أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس قد اعترف في وقت سابق بأن ناديه لن يستطيع رفض أي عرض مادي مغري مقابل الاستغناء عن النجم الأسمر البالغ من العمر 20 عاماً فقط.

وقال كيليني أحد أقدم لاعبي يوفنتوس والذي يدافع عن ألوان السيدة العجوز منذ ثماني سنوات إن زملاء بوغبا بالفريق يدركون كذلك أنه واحد من أفضل اللاعبين الصاعدين في القارة ولا يمكن الاحتفاظ به في حال تلقي عرضاً جيداً.

وأضاف لصحيفة "غازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "إذا كان هناك من يؤمن ويصدق القصص الخيالية وأن بابا نويل يظهر في حقاً في الكريسماس، فهو من يدرك فقط أن بوغبا سيبقى معنا، الآن بوغبا هو أكبر المواهب في كرة القدم العالمية في مركزه، ولو تلقى يوفنتوس عرضاً مادياً مغرياً سوف يستغني عنه، فقط انظر لما تم دفعه في غاريث بيل".

"ورغم أن بوغبا مستقر في تورينو ويريد تجديد عقده، إلا أن كل شيء جائز في سوق الانتقالات، ولو تم تقديم عرض كبير لا يمكن رفضه سيرحل حتماً، لكن بالطبع لا يمكن إغفال أنه تلقى عروضاً في فترة الانتقالات الصيفية من ريال مدريد وأرسنال، ورفض النادي بيعه حينها".