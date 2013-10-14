نجم غانا: سنهزم مصر بمساعدة الله!

القاهرة ـ (خاص) من إبراهيم السيد

أبدى إيمانويل بادو لاعب خط وسط المنتخب الغاني ونادي أودينيزي الإيطالي احترامه الشديد للمنتخب المصري وتاريخه الممتلئ بـ7 بطولات قارية.

غير أن بادو عاد وأكد على قدرة البلاك ستارز على تخطي المنتخب المصري في المباراة الفاصلة التي ستجمعهما الثلاثاء.

وقال بادو في تصريحات صحفية:"نحن نعلم أن مصر فريق جيد، وتكنوا من الفوز بالبطولة الإفريقية 7 مرات لذا فبكل تأكيد نحن مقبلين على اختبار قوي ضدهم عندما نلتقي."

وأضاف:"سنقاتل من قلوبنا لتقديم أداء جيد يسعد الأمة ونحن نمتلك أفضلية عليهم كون الجماهير ستساندنا خلال المباراة لذا سوف نبذل أقصى جهد خلال المباراة من أجل الفوز."

وأتم لاعب خط منتصف يوفنتوس الإيطالي حديثه قائلاً: "سنفوز على مصر بمساعدة الله الذي اتمنى أن يقف بجوارنا خلال تلك المواجهة".

جدير بالذكر أن المنتخب الغاني قام بعمل العديد من الطقوس الدينية قبل مواجهة مصر من بينها زيارة لملك قبيلة الأشانتي الشهيرة.