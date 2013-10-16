وفاة المدرب الفرنسي برونو ميتسو

إرم- (خاص) من نور الدين ميفراني

توفي الفرنسي برونو ميتسو عن عمر ناهز 59 بعد صراع طويل مع المرض أجبره على ترك ميادين كرة القدم حيث تألق كمدرب لعدة فرق ومنتخبات فرنسية وإفريقية وعربية.

وعانى المدرب الشهير من عدة أمراض ومن 3 سرطانات حيث أعلن بعد استقالته من تدريب فريق الوصل الإماراتي في صيف 2012 أنه سيركز على معركته مع الحياة .

ولم يشتهر ميتسو كلاعب كرة القدم رغم كونه خاض تجارب عدة كلاعب وسط في الفترة ما بين 1973 إلى 1987 في عدة فرق فرنسية أبرزها ليل وفالنسيان ونيس، لكنه اشتهر كمدرب وبرز نجمه في 2002 حين قاد منتخب السنغال إلى نهائي أمم إفريقيا في مالي وخسر أمام حامل اللقب آنذاك الكاميرون بضربات الترجيح، قبل أن يأخذ المنتخب السنغالي في رحلة رائعة خلال مونديال كوريا الجنوبية واليابان بدأها بفوز في الافتتاح على حامل اللقب المنتخب الفرنسي بهدف لصفر ولم يقف سوى في ربع النهائي بصعوبة أمام تركيا.

وانتقل المدرب المعروف بأخلاقه الرفيعة نحو الخليج العربي حيث درب عدة فرق كالأهلي الإماراتي والغرافة القطري والعين الإماراتي واتحاد جدة السعودي وحصل على عدة ألقاب للدوري خصوصا مع الغرافة القطري والأهلي القطري، لكن أبرز إنجاز كان الفوز بدوري أبطال آسيا مع العين الإمارتي في 2003.

وقاد ميتسو منتخب الإمارات إلى فوزه الأول بلقب كأس الخليج العربي وقاد المنتخب القطري 3 سنوات.