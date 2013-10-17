هيتسفيلد لن يجدد عقده مع سويسرا

الرباط- (خاص) من نور الدين ميفراني

أعلن المدرب الألماني أوتمار هيتسفيلد أنه سيغادر منصبه كمدرب للمنتخب السويسري بعد نهاية عقده بإنتهاء نهائيات كأس العالم المقبلة في البرازيل 2014، مؤكدا أنه لن يجدد عقده كما كان يرغب الاتحاد السويسري لكرة القدم .

وقال هيتسفيلد في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد السويسري: "إنه القرار الأصعب في مسيرتي لن أستمر في منصبي بعد مونديال البرازيل 2014 ."

وعين الاتحاد السويسري المدرب الألماني البالغ من العمر 64 عاما مدربا للمنتخب في 1 تموز/يوليو 2008 وقاده إلى التأهل لمونديال 2010 وكان المنتخب الوحيد الذي هزم إسبانيا المتوجة باللقب في بداية مشوارها في المونديال الجنوب إفريقي، قبل أن يفشل في تأهيل المنتخب السويسري لنهائيات أمم أوروبا 2012، لكنه عاد وقاده لنهائيات كأس العالم 2014 والمركز السابع عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي وترأس مجموعة في المونديال القادم .

ويملك أوتمار هيتسفيلد تاريخا رائعا كمدرب حيث قاد بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ للفوز بدوري أبطال أوروبا في 1997 و2001.