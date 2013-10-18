أرنولد شوارزنيغر معجب بجسد رونالدو!

مدريد - (خاص) من أحمد نبيل

سأل الصحفين النجم السينمائي وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق في رحلته الأخيرة إلى إسبانيا عن أفضل لاعب بالنسبة له فأجاب على الفور"رونالدو".

وفي تفسيره لهذا الإختيار قال الأمريكي الجنسية النمساوي الأصل: "رونالدو لديه لياقة بدنية رائعة وجسمه مدهش حقاً، وهذا هو سبب أنه لاعب عظيم".

ويعمل رونالدو البالغ من العمر 28 عاماً بلا كلل على تحسين معدلات لياقته البدنية، ما يفسر تسجيله 213 هدفاً في 209 خاضها مع ريال مدريد.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية يرى شوارزنيغر أن رونالدو يمكنه أن ينافس في بطولة "مستر أوليمبيا" التي تختار أفضل رجل صاحب جسم متكامل عضلياً.

وتوج شوارزنيغر بلقب "مستر أولمبيا" سبع مرات، منها ست مرات متتالية في الفترة من عامي 1970 إلى 1975، لكنه قال إن النجم البرتغالي يجب أن يركز على كرة القدم حالياً.

وأوضح: "لا اعتقد أنه يهتم بالتنافس في مسابقة مستر أولمبيا، رونالدو يريد أن يكون أفضل لاعب في العالم، وكمال الأجسام وكرة القدم رياضتان مختلفتان تماماً".