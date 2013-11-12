أستراليا قلقة بشأن الأمن في كأس العالم

سيدني- قال ديفيد جالوب رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم الثلاثاء إن بلاده لديها مخاوف بشأن الأمن في نهائيات كأس العالم المقبلة بالبرازيل بسبب الإضطرابات في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

ونزل الملايين من الأشخاص إلى الشوارع في البرازيل في حزيران/يونيو الماضي للإحتجاج على إرتفاع أسعار تذاكر حافلات النقل العام وقلة الإستثمارات في مجال الخدمات العامة وباتت كأس القارات وقتها محورا لمظاهرات غاضبة.

وتواصلت إحتجاجات أصغر في بعض المدن منذ ذلك الوقت وسط إنتقادات حادة لإنفاق 7.6 مليار ريال برازيلي (3.26 مليار دولار) على بناء 12 استاد.

وتعرف مسؤولون أستراليون على ما قد يحدث العام المقبل حين أستخدمت الشرطة قنابل الغاز والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين قبل أن تخسر أستراليا 6-0 أمام البرازيل في مباراة ودية جرت في برازيليا في أيلول/سبتمبر الماضي.

وأضاف جالوب لوكالة اسوشيتدبرس الأسترالية الثلاثاء: "هناك بعض المخاوف الواضحة ولهذا فقد إستعنا ببعض السكان المحليين لمساعدتنا على التخطيط لذلك."

وتابع "لقد تقدمنا كثيرا في خططنا بشأن البطولة، لقد إتصلنا بإشخاص محليين في البرازيل إضافة لطاقمنا الذين خاضوا تجربة كأس عالم من قبل."

وسيشارك منتخب استراليا في منافسات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.