المكسيك تقترب من نهائيات كأس العالم

مكسيكو - سجلت المكسيك ثلاثة أهداف فقط في آخر أربع مباريات على أرضها، في تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف"، لكن المدافع بول اجويلار احتاج إلى 32 دقيقة فقط ليفتتح لها التسجيل في استاد أزتيكا، وأضاف زميله راؤول خيمينيز الهدف الثاني قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف أوريبي بيرالتا هدفين متتاليين في الدقيقتين 48 و80 قبل أن يختتم رفائيل ماركيز الخماسية في الدقيقة 84، وسجل كريس جيمس هدف نيوزيلندا الوحيد في الدقيقة 85، وستقام مباراة الإياب في ولنجتون الأربعاء المقبل.

وقال ميجيل هيريرا مدرب المكسيك: "كان الفريق رائعاً، أنا سعيد للغاية لأن اللاعبين قاموا بعمل فوق العادة، لقد قدموا كل ما لديهم".

وأضاف: "كنا بحاجة لفريق يهاجم ويلعب بحيوية ويملك العزيمة، لا نفرط في الثقة على الإطلاق ولا نعتقد أن كل شيء قد انتهى، الأمر وكأننا تعادلنا بدون أهداف وعلينا أن نبدأ من الصفر".

وتأهلت المكسيك لجميع نهائيات كأس العالم منذ استضافت البطولة في 1986 باستثناء 1990 حين غابت بقرار من الاتحاد الدولي "الفيفا" لكنها كانت قريبة جداً من الفشل هذه المرة.

وكان عملاق الكونكاكاف على بعد دقائق من الغياب عن النهائيات تماماً حين انهزم أمام كوستاريكا الشهر الماضي، لكن عادت إليه الفرصة بخسارة بنما 2-1 أمام الولايات المتحدة التي كانت قد ضمنت التأهل بالفعل مع كوستاريكا وهندوراس.

وتحت قيادة هيريرا وهو رابع مدرب يقود المكسيك خلال التصفيات لم يواجه الفريق اليوم أي مشاكل في تجاوز نيوزيلندا.

وسيطرت المكسيك على اللعب واستفادت من خطأ للمدافع اندرو دورانتي ليفتتح أجويلار التسجيل، قبل أن يضيف خيمينيز غير المراقب هدفا آخر إثر ركلة ركنية، وأضاف بيرالتا الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني إثر تمريرة عرضية من ميجيل لويان ثم أضاف هدفه الثاني بتمريرة أخرى من لويان.

وارتفعت الحصيلة إلى خمسة أهداف بفضل هدف آخر من المدافع ماركيز قبل ست دقائق من النهاية قبل أن يحفظ جيمس ماء وجه نيوزيلندا بهدفها الوحيد.

وقال بيرالتا: "يجب أن نحقق الفوز هناك وأن نحقق مزيدا من التحسن، نحن على بعد خطوة صغيرة من الوصول لما كنا نتطلع إليه."