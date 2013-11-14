كروزيرو بطلا للبرازيل

توّج فريق كروزيرو بلقب الدوري البرازيلي لكرة القدم قبل أربع جولات من النهاية، بعد خسارة منافسه أتيلتكو بارانانزي أمام كريسيوما بهدفين مقابل هدف واحد.

وسمع لاعبوا فريق كروزيرو خبر هزيمة منافسهم في فترة الشوطين، ولم يمنعهم ذلك من هزم فريق فيكتوريا بثلاثة أهداف لهدف والاحتفال رسميا باللقب، علما أنهم احتفلوا الأحد الماضي بقرب التتويج بعد رفع الفارق عن المنافسين إلى 13 نقطة قبل خمس جولات من النهاية.

وقال مارسيلو أوليفيرا مدرب الفريق:"صعب أن تفوز باللقب البرازيلي فهناك عدة فرق قوية، لقد لعبنا بشكل جيد وعملنا طيلة الموسم بشكل قاس، وتميزنا بتركيز عالٍ مكننا من التتويج".

و توّج الفريق بلقبه الثالث في تاريخه بعد 10 سنوات من لقبه الثاني، إذ سجّل الفريق أرقاما قياسية هذا الموسم، حيث جمع خلال 4 جولات 74 نقطة، وفاز على كل الفرق مرة على الأقل، وسجّل 72 هدفا، في حين دخلت مرماه 30 كرة بفارق +42 في 34 لقاء، فاز خلالها 23 مرة و تعادل خمس مرات ، ولم يخسر إلا ست مرات فقط .