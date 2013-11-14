الدولي الكوري لي بونغ يو يعتزل

أعلن الدولي الكوري السابق لي يونغ بو اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة طويلة لعب خلالها لعدة أندية أبرزها أندهوفن الهولندي وتوتنهام الإنكليزي وبروسيا دورتمند الألماني والهلال السعودي .
وقال اللاعب في كلمة لوداع عشاقه: "أعتذر لكل العشاق الذين رغبوا أن أستمر لكني فضلت وضع نهاية لمشواري".
وانتقد اللاعب مسيرته لفترة مع المنتخب وقال: "أسوء دفاع عاشه منتخب كوريا الجنوبية كان في سنة 2000 و كنت ضمنه، وقد خسرنا بعض اللقاءات بسببي، لكني راضٍ عن مسيرتي و أعطي نفسي 80% ".
وكان اللاعب قد انتقل من الهلال السعودي نحو كندا حيث لعب منذ 2011 لفريق فانكوفر في بطولة أمريكا الشمالية.
وفاز اللاعب ببطولة هولندا مع أندهوفن وكأس الرابطة مع توتنهام ومثل كوريا الجنوبية في 127 لقاء و سجل 5 أهداف و لعب 3 كؤوس عالمية.