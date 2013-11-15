مدرب السويد: لن نواجه رونالدو لوحده

اعتبر إيريك هامرن مدرب المنتخب السويدي أن المواجهة ستكون مع البرتغال وليس مع رونالدو رغم قيمة الدون في فريقه وعلى الصعيد العالمي، وعبر عن أمله أن يلعب منتخب السويد كفريق قوي لبلوغ المونديال البرازيلي.

وقال إيريك قبل المواجهة: "رونالدو لاعب مهم و هو من نجوم العالم و يملك إمكانيات كبيرة، لكننا سنواجه البرتغال وليس فقط رونالدو."

وأضاف: "سيكون تنافساً قوياً بين إبراهيموفيتش ورونالدو في اللقاء، لكن يجب أن نكون جيدين كفريق إن أردنا الفوز والتأهل."

وتواجه البرتغال باستاد لويز بلشبونة السويد في لقاء الذهاب الجمعة قبل الرحيل لستوكهولم للعب لقاء الإياب الثلاثاء من أجل مقعد في نهائيات البرازيل.

وفضل رونالدو الحصول على بطاقة صفراء في المقابلة قبل الأخيرة في دوري المجموعات ليغيب عن اللقاء الأخير، لكي يكون خارج حسابات الغياب في مواجهتي الملحق.

وقال باولو بينطو مدرب البرتغال: "كل اللاعبين جاهزين للمقابلة وسنختار 11 لاعباً للمواجهة مع الحفاظ على النواة الأساسية للفريق."

و أضاف: "نحن أمام فريق قوي كمجموعة ويجب الحد من خطورة إبراهيموفيتش واللعب في الهواء من أجل بلوغ الهدف البرازيلي ."