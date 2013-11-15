بوب هاينكس يكرم بجائزة "بامبي" للعام 2013

قام المدرب بيب غوارديولا بتقديم الجائزة لهاينكس وقال: "بالنسبة لي أنت مثالي الأعلى، أنت قدوة لي، ليس فقط تدريبياً، بل شخصياً أيضاً، لقد منحتني فريق كبير، إنجازاتك ستبقى خالدة في تاريخ كرة القدم، سيكون من المستحيل أن أقدر على تجاوز ما قدمته".

وتابع: "هاينكس هو أسطورة في ألمانيا، وفي إسبانيا كل الأولاد يعرفونه، البايرن مدين لك بالعديد من الجوائز، هذه الجائزة لك فقط، بعد خسارة النهائي في ميونيخ عام 2012، استطعت بناء الفريق من جديد، بقلب كبير وشجاعة وبالخبرة، وأتت المكافأة بالثلاثية، نعم إنها ثلاثيتك انت"

وقال هاينكس: "أشكر غوارديولا على كلامه الرائع، أنا سعيد جداً، إنه شرف كبير لي، أنا اليوم هنا أستلمها نيابة عن الفريق كله، البايرن فريق عظيم استطاع دخول التاريخ، أشكر زوجتي التي كان لها فضل كبير لنجاحي، لم أرى بحياتي خيبة واكتئاب كما رأيتها على وجوه اللاعبين عام 2012، هذا كان المفتاح للوصول إلى الثلاثية وتقديم موسم تاريخي".