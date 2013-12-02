غالياني: كاكا ظاهرة ميلانية

حقق ميلان أول فوز له منذ 19 تشرين أول/أكتوبر الماضي، الأحد بعد أن خسر في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات، وذلك بفضل ثلاثة أهداف سجلها في شباك كاتانيا جاءت عبر ريكاردو مونتوليفو، وماريو بالوتيلي وأخيراً النجم كاكا.

وتعاقد ميلان مع كاكا القادم من ريال مدريد بعد عدة مواسم مخيبة للآمال كان فيها على مقاعد البدلاء لفترة طويلة تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال غالياني الرئيس التنفيذي للنادي اللومباردي عن كاكا: "ريكي يعتبر ظاهرة"، وذلك بعد تسجيل كاكا الهدف الثالث في مرمى كاتانيا، والثالث له في ثماني مباريات خاضها في الدوري الإيطالي، بينما سجل هدفاً في دوري أبطال أوروبا.

وقال نائب رئيس ميلان: "أنا بكيت عندما قررنا بيعه لريال مدريد عام 2009، وأشكر الله أن فكرة الذهاب لمدريد في 31 أغسطس/آب الماضي للتعاقد معه واتتني حينها، لقد جاءت من دون تفكير ونجحنا في إعادته مرة أخرى".

وأضاف غالياني: "كنت سعيداً للغاية بتعويض الهدف الذي سكن شباكنا أمام كاتانيا، إذ تم تسجيل ثلاثة أهداف واقتناص الفوز، كما أن الفوز على سيلتيك في دوري أبطال أوروبا على أرضه نتيجة جيدة".

واختتم نائب رئيس ميلان تصريحاته عن الفريق الذي يعاني في الكاليتشيو قائلاً: "لدينا خمسة لاعبين في الدفاع لا يملكون أي خبرة ولا يشاركون باستمرار، لكن الجميع أدى مباراة قوية".

الجدير بالذكر أن غالياني تراجع عن قرار الرحيل عن منصبه بعد 27 عاماً في النادي، وذلك بعد أن "تضررت سمعته" جراء الانتقادات الأخيرة التي تعرض لها من باربرا برليسكوني ابنه مالك النادي ورئيسه سيلفيو برليسكوني.