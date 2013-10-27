هيغواين يقود نابولي للفوز على تورينو في الكالتشيو

منح هدفان سجلهما جونزالو هيجوين مهاجم نابولي من ركلتي جزاء الفوز 2-0 على تورينو، الذي طرد منه لاعب الأحد ليقلص الفريق الفائز إلى نقطتين الفارق مع روما متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وسجل اللاعب الأرجنتيني في الدقيقتين 14 و32 من ركلتي جزاء، ليرفع رصيده هذا الموسم إلى خمسة أهداف. ورفع نابولي رصيده إلى 22 نقطة من تسع مباريات، متفوقاً بثلاث نقاط على يوفنتوس حامل اللقب الذي سيلاقي جنوة. ويحتل تورينو المركز الثاني عشر بعشر نقاط.

ونال نابولي ركلة الجزاء الأولى بعد سقوط دريس مارتنز إثر التحام سهل مع نيكولا بيلومو، بينما تسببت لمسة يد واضحة من كميل جليك في احتساب ركلة الجزاء الثانية لنابولي.

وأشار الحكم اندريا دي ماركو في البداية باستمرار اللعب، رافضاً دعاوى أصحاب الارض باحتساب ركلة جزاء لكنه سرعان ما أوقف المباراة واحتسب ركلة الجزاء، مثيراً غضب جيامبييرو فانتورا مدرب تورينو.

وضاعف ميجين باشا مشكلة الفريق الزائر قبل أربع دقائق من النهاية بعد أن حصل على بطاقة حمراء مباشرة إثر جذب جوران بانديف من الخلف وهو منفرد بالمرمى.

ويهدف روما المتصدر لتحقيق تاسع انتصار على التوالي عندما يلاقي اودينيزي في مباراة من نفس المرحلة.