أخطر مباريات القرن .. الأشباح تواجه منتخب كوكب الأرض

شعار تلك المجموعة الذي ظهر من خلال ملابسهم والأماكن التي إنتشرت بها دعايتهم هو winner takes earth وتعني الفائز يحصل على كوكب الأرض.

وبدأت مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام العالمية تتفاعل مع الحدث، غير أن السؤال الأبرز كان .. من هؤلاء الشباب الذين يظهرون بشكل مريب كالأشباح.

الإجابات كانت مختلفة، فهناك من ذهب إلى أن الأمر هو حملة دعائية منظمة لإحدى الشركات العظمى في مجال الرياضة وكرة القدم بالذات، كما قال آخرون أن الأمر هو حملة دعائية لكأس العالم 2014 .. إلا أن الأمر في طور التكهنات فلم تخرج إجابة محددة بعد للتعريف بماهيتهم.

الطريف والمثير في ذات الوقت أن المشجعين والمهتمين حول العالم بدأوا في تشكيل فرق من أفضل لاعبي العالم لمواجهة الأشباح الـ11 والتفوق عليهم في مباراة كرة قدم لإنقاذ كوكب الأرض قبل أن يأخذونه إذا ما ربحوا المباراة بما أن شعارهم هم winner takes earth!! .