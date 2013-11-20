فرنسا تنتزع بطاقة العبور إلى المونديال

باريس - حولت فرنسا تأخرها بهدفين في مباراة الذهاب أمام أوكرانيا لتفوز في لقاء الإياب بثلاثية، وتصعد إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل الثلاثاء.

وكانت أوكرانيا تغلبت على فرنسا بهدفين في لقاء الذهاب في كييف لكن المنتخب الفرنسي صعد بمجموع المباراتين 3-.2

وسجل أوليج جوسيف في مرماه بطريق الخطأ في الدقيقة 72 بعد أن وضع مامادو ساكو فرنسا في المقدمة محرزاً أول هدف له على الصعيد الدولي في الدقيقة 22.

وأضاف كريم بنزيمة الهدف الثاني بعد 12 دقيقة.

وطرد يفجين خاتشريدي لاعب أوكرانيا على الإنذار الثاني بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وهذه هي المرة الرابعة التي تفشل فيها أوكرانيا في بلوغ نهائيات كأس العالم عبر الملحق الأوروبي عقب غيابها عن نهائيات 1998، 2002 و2010.