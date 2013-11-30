بايرن ميونخ يحطم الأرقام القياسية بانتصار جديد

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باير ليفركون يحافظ على وصافة الدوري الألماني ودورتموند يتعافى مجدداً بعد هزيمتين متتاليتين في الدوري الألماني.