بايرن ميونخ يحطم الأرقام القياسية بانتصار جديد

أحرز ارين روبن هدفين في الشوط الأول ليمنح بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم فوزاً متوقعاً 2-0 على اينتراخت براونشفيج متذيل الترتيب السبت.
وتعافى باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني من خسارته الثقيلة 5-0 على أرضه أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال اوروبا، ليهزم نورمبرج 3-0 بفضل هدفين سجلهما سون هونج مين.
كما حقق بروسيا دورتموند الذي يحتل المركز الثالث الفوز بعدما ساعده هدفان من ركلتي جزاء سجلهما روبرت ليفاندوفسكي على التغلب 3-1 على ماينز الفريق السابق لمدربه يورجن كلوب، بينما تعادل هوفنهايم 4-4 مع فيردر بريمن في مباراة أخرى شهدت تسجيل العديد من الأهداف.
وتعادل هيرتا برلين مع أوغسبورغ 0-0 في برلين.
ويتصدر بايرن - الذي حقق الفوز 12 مرة وتعادل مرتين فقط في 14 مباراة - الترتيب برصيد 38 نقطة يليه ليفركوزن (34 نقطة) ودورتموند (31).