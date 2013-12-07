فيديو.. بايرن ميونخ يرتكب جريمة جديدة في ألمانيا

أنزل بايرن ميونيخ المدافع عن اللقب هزيمة ثقيلة بمنافسه فيردر بريمن وتغلب عليه 7-0 بعد أن سجل فرانك ريبري هدفين وصنع آخر في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم السبت.

وهذه المرة الأولى في أكثر من نصف قرن التي يسجل فيها بايرن سبعة أهداف في استاد فيسير التابع لبريمن الذي كان من أبرز المنافسين لبايرن على اللقب منذ عشر سنوات.

وتألق الفرنسي ريبري بعد عودته إلى صفوف بايرن عقب تعافيه من إصابة ليقود الفريق البافاري لتصدر الترتيب برصيد 41 نقطة وبفارق سبع نقاط عن أقرب منافسيه.

وسجل اساني لوكيميا لاعب بريمن هدف التقدم لبايرن في شباك فريقه عن طريق الخطأ بعد مرور 21 دقيقة وارتقى المدافع دانييل فان بويتن أعلى من المدافعين ليقابل برأسه الكرة ويسجل الهدف الثاني بعد ست دقائق قبل أن يسجل ريبري الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد أن اهدر عدة فرص تمكن ماريو مانزوكيتش أخيراً من هز الشباك بعد تمريرة من ريبري في الدقيقة 60.

وسدد توماس مولر الكرة في المرمى من 16 مترا قبل أن يكمل ريبري وماريو جوتسه السباعية التي ستزيد من الضغط على روبن دوت مدرب بريمن.

ويحتل بريمن المركز الرابع عشر بعد أن فاز مرة واحدة فقط في آخر تسع مباريات في الدوري.

وفي لقاءات أخرى، فاز بروسيا مونشنجلادباخ صاحب المركز الرابع برصيد 31 نقطة على شالكه 2-1 وتغلب هوفنهايم على مضيفه اينتراخت فرانكفورت بالنتيجة ذاتها.

وفاز شتوتجارت بملعبه على هانوفر 4-2 وتغلب اوجسبورج على مضيفه هامبورج 1-0.