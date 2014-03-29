صور.. السويد تخلد نجمها الأبرز إبراهيموفيتش

إضافة إلى أنه أحد أبرز نجوم السويد عبر تاريخها، بات النجم زلاتان إبراهيموفيتش رمزا خالدا في البلد القابع في أقصى الشمال الأوروبي بعدما قررت السلطات السويدية طبع صورة إبرا على خمسة من طوابع البريد لتخليد لهذا اللاعب الفذ.

وقد تم انتقاء 5 من صور إبرا بقميص منتخب بلاده لوضعها على طوابع البريد إحداها يحمل صورة اللاعب فارع الطول وهو يسجل هدفه الإعجازي في مرمى إنكلترا خلال مباراة ودية جرت بين المنتخبين العام الماضي.

وكان قد تم الإعلان عن الطوابع الخمسة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، لكن الآن فقط باتت متاحة للشراء في السويد.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن مجموعة طوابع إبرا يبلغ سعرها 6 جنيه استرليني، و3 من الصور الخمس الموجودة عليها مأخوذة من مباراة السويد وإنكلترا التي انتهت بفوز السويد 4-2.

وقال إبرا في تعليقه على بدء بيع طوابع تحمل صورته: "إنه لشرف عظيم لي أن تكون صورتي على طوابع البريد".

يذكر أنه قد تم بيع 5 ملايين طابع من مجموعة إبرا حتى الآن، بيعت جميعا في السويد وفرنسا التي يهتم مشجعوها بنجم نادي العاصمة باريس سان جيرمان.