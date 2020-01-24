فيدرر يفلت من مأزق جون ميلمان ويتأهل لدور الـ16 ببطولة أستراليا المفتوحة

تغلب روجر فيدرر على الأسترالي جون ميلمان 4/6 و7/6 و6/4 و4/6 و7/6 في مواجهة مثيرة من 5 مجموعات اليوم الجمعة ليبلغ دور الـ16 في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ويعيد إلى ملاعب ملبورن بارك بعضا من طبيعتها في يوم شهد مفاجآت ضخمة.

وارتكب اللاعب السويسري الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى 82 خطأ سهلا مقابل 62 تسديدة ناجحة في مواجهته ضد ميلمان المصنف 47 عالميا والتي استغرقت أكثر من 4 ساعات على ملعب رود ليفر ليحقق انتصاره المئة في أستراليا المفتوحة.

وكان الزخم في بداية المباراة مع ميلمان، الذي تفوق على فيدرر في بطولة أمريكا المفتوحة العام الماضي، وفاز بالمجموعة الأولى قبل أن ينتصر اللاعب السويسري في الثانية بعد شوط فاصل ثم تفوق في الثالثة بكسر متأخر لإرسال منافسه.

لكن اللاعب الأسترالي الذي لا يكل لم يكن مستعدا للاستسلام، وفاز بالمجموعة الرابعة ليجبر المصنف الثالث على تعويض تأخره بكسر للإرسال لينتصر في الشوط الفاصل.